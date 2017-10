Prefeito determina retomada da construção de casas populares

O Prefeito André Maia assinou hoje em solenidade no local da obra, juntamente com o representante da empresa E.G.S CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME, Sr. Enilson Gomes da Silva, a Ordem de Início de Serviço de nº 004/2017 para a construção de 9 (nove) casas populares, que irão beneficiar nove famílias carentes do Município de Senador Guiomard.

O prazo para a entrega da Obra é de 150 (Cento e cinquenta) dias, mas o empresário Enilson, garantiu que a obra será entregue num espaço de tempo bem menor. Os recursos para a construção dessas 09 casas estão garantidos pelo Convênio de nº 784524/2013, firmado entre o município e o Ministério das Cidades, através de uma Emenda Parlamentar individual da ex-Deputada Federal Perpétua Almeida, de nº 1197 0002, para Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social no Município.

A solenidade contou também com a presença dos vereadores Uchoa – PSD, Chaguinha e Magildo, ambos do PP, secretários e moradores do bairro. O Prefeito André Maia afirmou que estava feliz em poder garantir mais uma obra para a população do Quinari, especialmente para a população mais carente, por se tratar de Construção de Casas Populares e disse que se Deus quiser durante o seu mandato irá construir mais casas populares para aqueles que precisam de um teto para se abrigar.