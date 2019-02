Prefeito busca alternativa com a sociedade para contratar médicos

O Prefeito Gilson Pessoa (Progressistas) pediu uma reunião com os Sindicatos do Trabalhadores em Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Câmara Municipal dos Vereadores, Sindicato dos Trabalhadores Rurais para discutir a falta de médicos e as vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A comunidade deliberou pela contratação dos médicos em caráter emergencial e direta. A decisão foi lavrada em ata e considera o momento que o município vem enfrentando. Observou ainda as dificuldades orçamentária e ainda a intenção da empresa Marka Comércio em devolver valores que estavam em sobrepreço.

O prefeito escreveu em sua rede social: Reunião sobre os médicos das unidades de saúde. Quero de coração agradecer aos membros do Conselho Municipal de Saúde, Sindicato da Saúde, Sindicato Rural, aos Vereadores, Vereadoras nosso Setor Jurídico, Controle Interno e nossa Secretária Juliana. Nosso município vive um momento delicado. Temos a demanda de médicos e não poderíamos contratar. A sociedade com o município chegou ao entendimento que nossa Secretaria de Saúde vai fazer contratação direta de médicos em regime emergencial. De pronto também já agradeço ao Doutor Walter e Dra Eliane do Ministério Público pelas orientações. Nosso Quinari agradece.