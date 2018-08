Prefeito André Maia visita ocupação na região do bairro Chico Paulo I

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, esteve reunido na manhã desta terça-feira, 21, com os representantes de 43 famílias que fizeram uma ocupação numa área de propriedade do município, na região do bairro Chico Paulo I, acompanhado de uma equipe de técnicos da Secretaria de Assistência Social, formada por assistentes sociais e psicólogo para avaliar a situação dos moradores que ocupam a área e que dizem não ter aonde morar.

O prefeito ouviu atentamente as reivindicações dos moradores e afirmou que o poder público tem responsabilidades e que determinou à sua equipe para que faça um levantamento do perfil sócio econômico das famílias ali alojadas e se ficar comprovado que realmente são carentes, ele irá enviar um Projeto de Lei para a Câmara Municipal propondo o assentamento dessas famílias, haja visto que a faixa de terreno ocupada faz parte de uma área de propriedade do município e que pode ser utilizada para fins de moradia.

“Reconheço que Senador Guiomard tem um déficit de moradias muito grande e como o Governo Federal não mais disponibiliza verbas para a construção de casas populares nos municípios, mesmo a gente tendo apresentado bons projetos, me comprometi aqui, sem promessas, de analisar com muito carinho a situação dessas famílias juntamente com a Câmara Municipal e, se for possível, vamos contemplar aquelas que realmente precisam depois desse levantamento dos técnicos da Secretaria de Assistência Social e dando certo, o próximo passo será a regularização fundiária da área”, afirmou o prefeito André Maia.

