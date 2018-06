Prefeito André Maia saúda equipe do Bangú pela vitória

E o time de futebol categoria sub 15 da Escolinha do Bangú Esporte Clube foi campeão neste domingo (03/06) ao vencer o time da Escolinha do Galvez Esporte Clube pelo placar de 2X1 em jogo realizado no campo do SESI hoje pela manhã. A escolinha vem recebendo o apoio decisivo e fundamental do prefeito André Maia que acompanhou a equipe e comemorou juntamente com os atletas, comissão técnica e o Sr. Darcy Gomes, atual presidente da instituição e um baluarte do esporte de Senador Guiomard.

A equipe conquistou vários troféus: o de 1º lugar do campeonato; o de jogador revelação, o craque e camisa 10 do time, “Peteca”; e o de melhor goleiro da competição, o arqueiro João Lucas. O clube do Bangú que surgiu no ano de 1977 já nasceu campeão ao disputar pela primeira vez e vencer o campeonato municipal contra o seu arque rival, o Quinarí Esporte Clube, vem agora fazendo um trabalho maravilhoso com as categorias de base, desde o sub 11 até o sub 17.

O prefeito André Maia parabeniza os atletas e seus familiares em nome de todos os munícipes guiomarenses por essa maravilhosa conquista do time sub 15 da Escolinha de Futebol do Bangú Esporte Clube que se sagrou campeão vencendo uma equipe de gabarito no esporte estadual que disputa inclusive, o campeonato profissional de futebol acriano na categoria adulta.

Já o presidente da Escolinha do Bangú, Sr. Darcy Gomes, não cabia em si de alegria pela vitória e pela conquista do título: “Estou muito feliz pois essa vitória não é só minha, mas principalmente desses garotos e de seus familiares que confiam em nosso trabalho. Eles merecem isso e muito mais. Quero agradecer o apoio do prefeito André Maia que nos ajudou com bolas, com a cessão do campo para os treinos e, principalmente, com o transporte para o nosso deslocamento até Rio Branco. Em 41 anos de fundação do Bangú essa é a primeira vez que um prefeito de Senador Guiomard nos apoia de verdade”, afirmou o Sr. Darcy.

Texto da SECOM/PMSG.