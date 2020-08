Prefeito André Maia ofende ex-apoiador nas redes sociais após sofrer uma crítica

A postagem do músico Carlos Costa nas redes sociais rendeu alguns buxichos, uma vez que o conteúdo postado pelo cantor se referia a matéria que dava conta da possível inelegibilidade do Prefeito.

Anderson Almeida, empresário respeitado, comentou em sentido figurado que “o Prefeito estava morto politicamente“. Maia não perdoou o empresário, e disse “que o mesmo não havia ido embora do Quinari, de tanto pegar chifre”.

Inúmeros internautas desceram o sarrafo em André Maia que apagou o comentário logo em seguida, porém os prints rolam na cidade. O empresário na última eleição ajudou com bravura André Maia, no entanto a união durou menos de dois anos.

Os pré-candidatos a Prefeitura do Quinari reprovaram a atitude do Prefeito e disseram tratar de uma atitude desesperada de calar um cidadão, que se insurge com críticas ao seu mandato, típico de aprendiz de ditador.