Prefeito André Maia leva ações do Saúde Amiga para a Vila 32

O prefeito do município de Senador Guiomard André Maia realizou neste sábado, 03, mais uma edição do programa Saúde Amiga, sendo no KM 32, da BR 364. O programa tem sido coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde e demais entes da gestão municipal.

O prefeito do município, como dentista do quadro efetivo, ajudou nos atendimentos. Em suas palavras disse que uma das marcas de sua gestão, serão melhorias nas áreas de saúde. Considera que nesse primeiro semestre de trabalho aconteceram inúmeros avanços.

O objetivo principal tem sido realizar atendimentos nas áreas de saúde através dos médicos do município e ainda parceria com a Santa Casa de Misericórdia. A idealizadora do projeto foi Dinha Carvalho, que com sua equipe mobiliza e organizada com a estrutura da prefeitura os atendimentos.

Nesta edição do programa o presidente da Câmara, vereador Gilson da Funerária se fez presente. Em suas palavras elogiou o trabalho realizado em algumas áreas do município, dentre elas a saúde.