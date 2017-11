Prefeito André Maia e Exército oferecem serviços para a população

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia e o Exército Brasileiro realizam durante essa sexta-feira, 24, atendimento das Atividades Cívicas Sociais – ACISO, na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, centro da cidade.

Uma logística que envolveu cerca de 40 pessoas no total, com médicos, dentistas, técnicos em enfermagem, psicólogos, advogados, etc, com o propósito de realizar atendimento à população.

O Prefeito declarou “que para melhor atender a população do Quinari vai em busca de todas as parcerias possíveis”.