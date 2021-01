Prefeita Rosana Gomes apresenta equipe de gestão

A Prefeita do Quinari Rosana Gomes anunciou sua nova equipe de Secretários Municipais, variando nomes entre novos e antigos que já passaram pela política local.

Em sua rede social Rosana escreveu: -Minha equipe de secretários está formada com o firme propósito de executar nosso plano de governo e realizar o que tanto as pessoas me pediram nas ruas.

Não há entre os nomeados a indicação de um vereador, ao contrário há nomes que concorreram às eleições ajudando a prefeita, e não conseguiram lograr êxito. O texto de Rosana não informa um mine-perfil de formação dos nomeados.

Carolina Pessoa – Procuradora Jurídica;

Aldey Cavalcante (BINHA) Secretário de Finanças

Isabel Olegário – Secretária de Governo;

Nena Carvalho – Secretário de Esportes;

David Oliveira – Secretário de Administração;

Dayana Reis – Secretária de Saúde;

Selma Cruz – Secretária de Educação;

Tataiane Lima – Chefia de Gabinete;

Andréia Abreu – Secretária de Ação Social;

Valna Batista – Secretário de Obras;

Sebastião Saraiva – Secretário de Trasporte;

Liberato Ribeiro – Secretário de Licitação e Contrato

Adão Leite – Secretário de Articulação;

Maria Prado – Secretária de Meio Ambiente.

Kennedy Santos – Secretário de Comunicação

#trabalho #equipe #2021