Prefeita Rosana Gomes abre ExpoQuinari 2022

Uma queima de Fogos de artifício, com um verdadeiro show de luzes, música, rodeio e muita emoção. Foi assim a abertura da Expoquinari 2022, no Park Canaã, na noite dessa quinta-feira (08).

AA prefeita Rosana Gomes agradeceu aos parceiros, e disse estar emocionada com a volta da feira, que há 8 anos não acontecia.“É só o primeiro dia, é só o início. A gente está muito feliz e grato a Deus por estar conseguindo resgatar esse momento tão especial para os nossos munícipes. É muito bom estar vendo a família guiomaense aqui no parque”, disse.

“A prefeita Rosana é uma grande parceira do estado do Acre. Meus, amigos, é uma honra, um privilégio o governo abrigar aqui em Senador Guiomard, a nossa querida Quinari, mais uma feira do agronegócio. Quinari que tem muitas atividades rurais hospeda hoje uma grande feira agropecuária”, pontuou.

O vice-prefeito Ney do Miltão também discursou e fez questão de agradecer. “Quero agradecer a Deus e dizer que essa festa não é para mim, para Rosana, pros vereadores. Foi feita para a nossa população do estado do Acre. Então, quero agradecer”, ressaltou.