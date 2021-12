Prefeita diz ao Portal Quinari que “tá resolvendo” sobre o abono da educação

A Prefeita Rosana Gomes foi procurada pelo Portal Quinari para explicar sobre o abono dos trabalhadores em educação, tendo dito que “calma… eu ainda vou resolver” ao ser questionada se pretende pagar os servidores com as sobras do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, que tem sido pagas pelo Governo do Acre e várias prefeituras.

No ano de 2020, o ex-prefeito André Maia pagou somente os professores, todavia no mesmo ano de 2020, a Câmara dos Deputados aprovou Emenda à Constituição Federal que passou a dar o direito de os servidores em geral da educação, em suas funções e exercendo-as de receberem pelos valores que é enviado pela União aos Estados e Municípios.

O Governo do Estado recentemente deu um tiro no pé, tendo que voltar atrás e refazer os cálculos das distribuições dos repasses, ao fundamentar o pagamento somente para professores, porém há debates internos que já sinalizam a mudança de entendimento jurídico do estado, haja vista a pressão da categoria.

No caso do Quinari ainda não há informação de quanto sobrou e como será pago, todavia um grupo de trabalhadores já estão verificando os dados para terem acesso ao montante, já que o SINTEAC através do seu representante local se evadiu das discussões.