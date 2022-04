Prefeita comemora melhorias na iluminação pública do Quinari

A Rua Minas Gerais, no bairro São Francisco, onde mora dona Maria Luzia e o esposo Luiz Gonzaga, teve todas as lâmpadas dos postes trocadas por outras mais potentes, o que possibilitou mais tranquilidade ao casal de idosos e aos outros moradores do bairro que antes sofriam com as ruas escuras.

No início do ano a prefeita Rosana Gomes autorizou a criação de uma central de relacionamento, onde o morador pode reivindicar a troca da luz do poste na rua onde mora. Para isso, o interessado deve ir até a secretaria de obras com documentos pessoais e a conta de luz em mãos.

“Esse serviço funciona em forma de agendamento. Só esse ano, a prefeitura atendeu mais de 100 pessoas aqui”, disse Fabiana Freitas, agente administrativa.

Texto adaptado da SECOM/PMSG