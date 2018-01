Pré-carnaval realizado pela iniciativa privada promete mega estrutura

Um grupo de amigos com diversos apoios preparam para o dia 03 de fevereiro, sábado, a partir das 22h na boate Villa Country pré-carnaval com a Banda Skema 3 de Boca do Acre, bem como o DJ Imeglity Ferrari.

Para a festa os organizadores anunciam uma mega estrutura de segurança e diversos ritmos musicais como axé, funk, dance, swing e marchinhas de carnaval.

Para maiores informações os interessados podem entrar em contato com Ruan do Vale pelo telefone 99956-9981ou com Williene Jardim 99953-5377.

O evento antecede o carnaval que será realizado no município pela Prefeitura Municipal e já mobiliza vários colaboradores, prometendo ficar marcado como uma das festas privadas mais organizadas da história do Quinari.