O pré-candidato a Prefeitura de Senador Guiomard, vereador Gilson da Funerária publicou uma nota comunicando o adiamento do seu ato de filiação ao Partido Solidariedade que aconteceria na próxima sexta-feira, dia 20, no auditório da escola Modelo.

Gilson disse que o adiamento será até normalizar a situação, no entanto, seguirá com o processo de formação de sua chapa de pré-candidatos a vereadores. Ele ainda lembrou que trabalha a composição de duas chapas para candidaturas de vereadores. Confira o comunicado:

Comunicado

Em atenção à situação de saúde pública que assola o Brasil e o Estado do Acre, bem como as recomendações, venho comunicar o adiamento do Ato de Filiações do Solidariedade, marcado para 20/03, sexta-feira, na escola Modelo.

Tão logo seja normalizado a situação que se apresenta, marcaremos o ato. Assim, agradeço a grande mobilização de todos amigos e amigas.

Senador Guiomard – AC, 18 de março de 2020.

Gilson da Funerária

Pré-candidato à Prefeitura de Senador Guiomard