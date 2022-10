População comemora melhorias da Rua Jamil Bestene no Naire Leite

A população do bairro Naire Leite há anos esperavam por melhorias em uma das ruas principais do bairro, no Quinari, porém não havia sinais que o sonho se transformaria em realidade através de uma emenda parlamentar alocada pela Senadora Mailza aos cofres do Estado do Acre.

“Sempre foi meu sonho ajudar a terra que eu morei, que confiou no meu trabalho”, comenta a senadora Mailza ao se referir à outros investimentos em todos os os municípios do Estado do Acre, através do mandato no Senado Federal.

O trecho da rua em questão era totalmente esburacado e passa inclusive pela frente da escola Orlando Viana. Outro defeito, era as entradas das travessas que o programa Ruas do Povo não contemplou e deixou quase todas defeituosas.

Com as obras através da emenda parlamentar executada pelo Governador Gladson Cameli, os problemas vão sendo solucionados e o bairro ganhando uma nova imagem. A morada Francisca Oliveira diz que é um sonho as obras, “graças a Deus, estão fazendo o serviço, asfalto de boa qualidade”, enfatiza.

A Prefeita Rosana Gomes acompanha as melhorias e assinou a ordem de serviço junto com o Governador Gladson e os dirigentes do Deracre e Secretaria de Desenvolvimento Urbano, representada pelo Secretário Cirleudo Alencar.