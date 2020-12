Políticos eleitos em quatro municípios são diplomados

Os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras de Senador Guiomard, Plácido de Castro, Capixaba e Acrelandia foram diplomados por solenidade em vídeo conferência pelo Juiz Romário Divino Faria nesta sexta-feira (18).

A solenidade aconteceu no modo virtual em virtude da pandemia do Coronavirus, reunindo ao menos quatro cidades da regional do baixo Acre.

A diplomação dos eleitos é parte do trabalho da Justiça Eleitoral, colaboradores e voluntários, mobilizando meses de dedicação dos profissionais das zonas eleitorais.

Na ocasião participou do evento o Promotor Eleitoral Walter Texeira. Foi escolhido um vereador diplomado de cada município para uso da palavra.

O Juiz Eleitoral enfatizou o compromisso que cada mandatário eleito deve ter para com a população, falando da função de fiscalizar dos vereadores e de executar dos eleitos prefeitos.

Os prefeitos eleitos nos municípios mencionados nesta reportagem falaram da expectativa para o mandato. A posse deles acontece em primeiro de janeiro de 2021.