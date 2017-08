Polícia registra violência no final e início da semana no Quinari

O delegado Marcos Cabral da Delegacia de Polícia de Senador Guiomard informou que o final de semana foi movimentado na área policial, tendo sido lavrados flagrantes com a posterior realização da audiência de custódia dos presos.

A polícia ainda investiga o assalto em drogaria do centro da cidade. Populares chegaram a presenciar a ação dos meliantes que de uso de arma branca renderam os trabalhadores do estabelecimento e levaram determinada quantia em dinheiro.

Foram presos dois jovens com uma grande quantidade de drogas nas meias. Um desses foi solto na audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (21). O Juiz decidiu que o acusado responderá em liberdade.

Outros três continuam presos e serão encaminhados a prisão nesta terça-feira (22). O delegado informou ainda que de sexta até esta segunda foram lavrados pelo menos três flagrantes, considerando o fim de semana movimentado.

Por volta das 22h desta segunda-feira (21), a Polícia Militar informou duas tentativas de homicídio no bairro Democracia envolvendo jovens. Em contato, a guarnição de plantão informou que as vítimas foram atacadas com arma branca e madeira.