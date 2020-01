A Polícia Militar do Acre por intermédio da 1ª Companhia (Senador Guiomard) conseguiu recuperar no último dia 05/01/20 um veículo GM Celta que estava com restrição de roubo.

Realizada a consulta no sistema, constatou-se a restrição do objeto, que então foi removido à Delegacia de Polícia Civil para a restituição ao proprietário.

Fonte: Facebook da PM/AC