Polícia Civil e Bope faz operação contra o tráfico de drogas no Quinari

A Polícia Civil juntamente com o Batalhão de Operações e Especiais da Polícia Militar – Bope realiza nesta quinta-feira (06) uma operação Policial na região do Bairro São Francisco no Buraco.

O Helicóptero João Donato da Secretaria de Segurança Pública do Estado – SESPE ajudou na chegada dos policiais do Bope e chamou a atenção quando pousou na região do Antigo Águas do Quinari.

Em contato com a Polícia Militar, foi informado que a operação visa desvendar as bocas de fumo da cidade e ainda prender acusados do tráfico de drogas.

Ao final dos procedimentos, a Delegacia de Polícia deverá apresentar os resultados da operação à imprensa.