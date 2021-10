Polícia Civil agiu rápido e localizou os bens do Sinteac

Em um belo trabalho, a Delegacia de Polícia do Quinari através de seus agentes e delegados agiram rápido e localizaram objetos furtados da sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação.



Em áudio o Presidente contou uma história, sem nexo, o que levou o Portal Quinari a noticiar a falta de zelo com o patrimônio da entidade, devido a possível falta do sistema de monitoramento com central de alarmes e atendimento in loco de ocorrências.



O “sindicalista João Bosco”, disse que o Sinteac dispõe dos equipamentos, porém não explicou porque a central de alarme e monitoramento não fora acionada no momento do furto, que segundo Luiz Carlos, é a segunda vez que acontece.



O trabalho da Polícia Civil foi célere e recuperou vários objetos furtados e também deverá promover o indiciamento dos envolvidos.

Empresa de Monitoramento

A empresa de Monitoramento responsável pelos serviços no Sinteac entrou em contato com o Portal Quinari, e explicou que os serviços estão sendo prestados de forma eficiente e nos dois furtos narrados pelo dirigente sindical, a Polícia Civil identificou e apreendeu os objetos e envolvidos no furto naquela comunidade. No caso do furto desta semana, a Polícia conseguiu recuperar os objetos, dinheiro, e prendeu dois acusados de participarem do evento.

As informações de forma objetivas e claras prestadas pela empresa de monitoramento, em contraponto à postura do dirigente sindical, demonstra sua boa atuação no mercado e revela que é preciso fazer treinamento de relações públicas com aqueles que estão em parte ocupando funções públicas.