Pela segunda vez na gestão André Maia, Polícia Federal faz buscas na Prefeitura

A Polícia Federal realizou na sexta-feira, 05, busca e apreensão de documentos públicos na Secretaria Municipal de Licitações da Prefeitura de Senador Guiomard. O Site Portal Quinari acompanhou o momento que os agentes apresentaram o mandado ao Secretário de Licitações da gestão André Maia.

Após a busca e apreensão a Prefeitura divulgou ao menos três notas. Na primeira a gestão informou que as buscas eram de anos anteriores a 2017. Na segunda dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Em nenhum momento as informações foram comprovadas pela apresentação do Mandado de Busca e apreensão dos documentos, ficando as palavras ao vento como sempre.

A PF informou por sua vez, que a operação desencadeada se tratava do superfaturamento da compra de medicamentos, em pelo menos 09 prefeituras. Um dia antes a Superintendente da PF no Acre, informou que a PF havia pedido a prisão de gestores, no entanto, o TRF1 havia negado este pedido que seria renovado.

Detalhes nos vídeos: