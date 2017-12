PCCS de servidores e LOA foram aprovados por unanimidade

Os vereadores de Senador Guiomard aprovaram por unanimidade projeto da Lei Orçamentária Anual para 2018, nesta quinta-feira, 21, com algumas ressalvas. Na sessão extraordinária, eles também votaram o Projeto do Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria de Administração e outras pastas da municipalidade.

O projeto de lei foi de autoria do prefeito André Maia que enviou na semana passada a matéria ao legislativo. Naquele momento vereadores membros de comissão se negaram a votar a matéria por falta segundo eles de leitura e conhecimento.

Duas ausências nessa importante sessão extraordinária foi registrada. A vereadora Idalete Holanda – PSB e do vereador Magildo Lima – PP, que de acordo com a mesa diretora da casa estavam com viagens agendadas antes da definição das pautas.

De uso do microfone os membros de comissões se defenderam do que eles chamaram de acusação das redes sociais que informou o descaso de não terem votado a matéria na semana passada. Cleilton Nogueira – PR e Francisca Macedo – PT, se explicaram, mesmo assim ganham uma vaia dos presentes.

Veja quem se fez presente e votou por essas duas pautas de interesse social.