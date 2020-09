Partidos apresentam Branca Menezes e Renner para Prefeitura do Quinari

Os partidoS PSDB e PRB apresentaram Branca Menezes e Rener Ribeiro como candidatos a Prefeitura do Quinari nas eleições 2020 em convenção partidária realizada no auditório da escola Modelo no Quinari.

A festa do PSDB contou com a presença do deputado federal Manoel Marcos do PRB, que através do partido indicou o vice Rener Ribeiro.

Os tucanos tentam com Renner ganharem os direitos políticos do ex-prefeito Celso Ribeiro, tendo indicado seu filho, que teve como principal trabalho cantar na noite.

Branca Menezes, foi vice de James Gomes, em seguida candidata a prefeita derrota na última eleição. Ela também concorre ao pleito não tendo logrado êxito. Como principal bandeira, Branca fala de educação, uma vez que atuou como técnica em gestão e professora, sempre tendo ocupado gestões inclusive de Secretaria de Educ