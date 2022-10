Participe!

A Ana Clara, filha do Formiga e da Professora Cláudia Freitas segue em delicado tratamento, sendo necessário a ajuda dos munícipes do Quinari, que com certeza são solidários e prontos a estender a mão. No próximo dia 16 deste mês haverá inúmeros bingos na Sede do Sinteac, a partir das 12h.