Parceiros se mobilizam e organizam a primeira Copa dos Manos

A Liga Desportiva do Quinari e um grupo de amigos idealizado pelo vereador Fabrício Lima (PSDB) realizou neste sábado (03) uma competição de futebol na quadra de gramado sintético do Águas.

Com cerca de 10 times, a primeira Copa dos Manos levou para quadra a juventude do município que precisa de atividades esportivas. Vários apoios como de Branca Menezes, James Gomes, Edson Quaresma, Pastor Alexandre, Ricard Vasconcelos e Alexandre Martins foram citados.

“É sempre uma alegria ver os jovens praticando esporte, e é incrível que conseguimos juntar todos em um espaço com muita paz e alegria”, destaca o vereador Fabricio Lima que tem feito também sua atuação no parlamento através do esporte.

Alexandre Martins lembra que o gabinete do deputado federal Major Rocha (PSDB) também apoia as competições e que pretende ampliar o projeto para as demais comunidades do município.