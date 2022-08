Organização da ExpoQuinari recebe inscrições para a Cavalgada e emite orientações

A organização da Feira Agropecuária ExpoQuinari recebe desde o último dia 10, até o dia 25 de agosto as inscrições das Comitivas, Cavaleiros, (a) e participantes em Quadriciclos da Cavalgada da festa, que segundo consta será realizada no dia 10 de setembro, com concentração às 14h na Zona de Processamento e Exportação – ZPE. As orientações são importantes, pois haverá fiscalização.