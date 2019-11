Oposição derrota Prefeito na Câmara Municipal em sessão legislativa

Em dia de sessão, os vereadores de Senador Guiomard através da bancada de oposição derrotaram o Prefeito André Maia na Câmara, mesmo tendo maioria de apoio.

Sobre a mesa havia o requerimento verbal do líder do Prefeito, o vereador puxa-saco Cleilton Nogueira, para levar o “controlador” Giordano Simplicio Jordão para atacar o então Prefeito Gilson da Funerária.

Colocando os vereadores enrolados e desmoralizados em seus devidos lugares, a oposição não permitiu que o “controlador” fosse até à Câmara no objetivo de tão somente desmoralizar o parlamento.

Por outro lado, tendo recebido inúmeras denúncias de irregularidades na eleição para Diretores de Escolas Municipais, a oposição colocou um requerimento e aprovou a convocação da Secretária de Educação Adriana Rogéria para explicar como procedeu na eleição, inovando em lei e ultrapassando o poder legislativo.

Foi o momento de auge da base do Prefeito, que com raiva esbravejava pelos cantos, quando de lá surge o vereador Fabricio Lima mostrando fotos e selfs que confirmavam a ausência do Prefeito para um navio com o cantor Wesley Safadão.