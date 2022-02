O incômodo do aprendiz de ditador do movimento sindical do Quinari

Quem anda incomodado com as verdades que são ditas no grupo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Quinari é o ex-vereador Alcy Brito, que anunciou que pretende acabar com o grupo no aplicativo de mensagens, silenciando assim a voz das pessoas críticas e inteligentes que não entram na onda dele e da marionete que atualmente conduz o Sinteac local.

O ex-vereador que respondeu junto ao Tribunal de Contas por pagamento imorais da antiga verba indenizatória dos vereadores ameaçou principalmente o sindicalista Martinho, que se levanta contra a manipulação de Luiz Carlos, Helena Pereira e seu ex-esposo Alcy Brito, que tenta fazer a gestão do SINTEAC local.

A categoria da educação do Quinari evoluiu ao ponto de saber que a Prefeitura opera acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que a proposta do PCCR debatida na surdina pelos “inteligentes” não passa de um sonho, no entanto compreendem que o pagamento de um vale alimentação, que não seja retirado logo adiante é a medida que se impõe, para que o movimento não venham apenas enxugar gelo.

Inúmeros trabalhadores que foram consultados sobre a posição do aprendiz de ditador, na qual as pessoas fogem para não conversar com ele, não aprovam a atitude. Teve trabalhador que disse, que para acabar com o grupo no aplicativo de mensagens, será necessário votar na Assembleia Geral.

A nossa reportagem procurou o citado como aprendiz de ditador nesta reportagem, porém ele não foi localizado onde supostamente deveria prestar seus serviços. Confira: