O fim do Paint: após 32 anos, Microsoft removerá programa do Windows

Presente desde a primeira versão do Windows, lançada em 1985, o aplicativo Paint está em seus últimos dias. Isso porque a Microsoft anunciou que a próxima atualização do Windows 10, prevista para ser lançada no segundo semestre deste ano, removerá o aplicativo do sistema operacional. Posteriormente, a companhia detalhou que o programa não será mais nativo da plataforma, mas estará disponível para download na Windows Store.

Lançado como Paintbrush, o aplicativo foi um dos pioneiros entre os softwares de desenho e edição de imagens, apesar de sua extrema simplicidade.

Essa característica, porém, fazia com que ele fosse bastante utilizado em edições pontuais de imagens, não exigindo um conhecimento muito aprofundado quanto outros programas do tipo, como o Adobe Photoshop. Ainda assim, ele acabou perdendo um pouco de espaço com o advento de ferramentas online para esse tipo de atividade, que mantém a facilidade de uso ao mesmo tempo que trazem mais recursos.

Em seu lugar, a Microsoft manterá o Paint 3D na lista de aplicativos do Windows 10. Trata-se de uma versão do programa que permite também criar e editar imagens tridimensionais.

Além do Paint, figuram entre as aplicações que vão ser removidas do Windows 10: Outlook Express, o app Reader e a lista de leitura.

