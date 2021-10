Nota da coluna de Olho sobre possível “suruba” irrita presidente da Câmara

Uma nota publicada pela Coluna de Olho em sua última edição, sem identificar os sujeitos ou mesmo afirmar com veemência o acontecido, levou o Presidente da Câmara Magildo Lima à usar parte do seu precioso tempo enquanto “representante do povo” para atacar o trabalho do Site Portal Quinari, existente há mais de 12 anos na terra do amendoim.

Magildo Lima, acusado de corrupção, no caso do mensalinho do ex-prefeito André Maia, que ainda responde inquérito e processo na Justiça Federal, “conclamou seus pares” a irem a à Delegacia ocupar o precioso tempo da autoridade policial para registrar boletim de ocorrência contra o editor licenciado do Portal Quinari. A metralhadora de Magildo foi em virtude da seguinte nota:

Suruba vazou

O Portal Quinari teve acesso à informação que um grupo de vereadores e vereadoras participaram de uma suruba e os próprios comentam às claras, teve inversão de papeis e tudo. Havendo imagens, o site vai divulgar, no momento são informações preliminares em apuração.

Ao jornalismo é dado o direito de preservar suas fontes e de divulgar conteúdos, respondendo quando identificado os sujeitos na medida do eventual dano causado. Como não fora ainda identificado nenhum dos sujeitos que tenham participado dessa eventual suruba, a fala de Magildo ecoa como desespero, posto que naquela edição não foi apenas esta nota escrita e sim outras de críticas a incompetência de gestão do atual presidente.