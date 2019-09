Na internet, Gilson da Funerária informa que Quinari receberá devolução de bens de acordo delação

O vereador Gilson da Funerária informou através de sua rede social facebook que a Prefeitura Municipal receberá bens como um ônibus, uma van a quantia de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais).

Ele atribuiu a devolução dos valores as prisões e acordos de colaborações premiadas firmadas pela Procuradoria de Justiça do Estado com delatores que findaram por entregar o então Prefeito André Maia.

Veja a publicação:

Bom dia!! Informo ao Quinari que receberemos através da Ação da Polícia Federal, Procuradoria de Justiça do MPE/AC, este vereador que vos fala e meus aliados os seguintes bens: Um ônibus, uma van e 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O acordo de delação está sendo enviado para a Justiça Federal, embora já tenha sido homologado. Tudo isso fruto da ação que prendeu o senhor André Maia e seus aliados. Vamos seguir firmes.