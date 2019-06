Município se organiza para eleições do Conselho Tutelar

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, se prepara para as eleições do Conselho Tutelar do município.

Todo um planejamento foi criado junto à 8ª Zona Eleitoral que cederá as urnas eletrônicas para a eleição, bem como a fiscalização do Ministério Público de todos os atos da Comissão, inclusive com orientações sobre o processo de escolha.

A responsável pelos Conselhos Municipais, Cristina ressalta que a equipe da Assistência Social através da orientação da Secretária Rosineide Barros tem buscado realizar o processo com a mais absoluta tranquilidade. Uma reunião com a Promotora de Justiça Eliane Misae já foi realizada.

Outra reunião com o chefe do Cartório da 8ª Zona João Sena também já aconteceu.