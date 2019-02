Município opera acima do limite estabelecido pela LRF

O município de Senador Guiomard opera acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF conforme já adiantado e esperado.

A confirmação veio pelo envio das contas pelo contador da gestão André Maia, James Clei Laurindo. Atualmente o município tinha o gasto até dezembro de 2018 de 72, 55 (setenta e dois vírgula cinquenta e cinco) por cento somente com folha de pagamento.

Com esses dados o município resta impossibilitado de conceder reajustes, vantagens, admitir pessoal, aumentar o número de cargos, dentre outros. Como medida o Prefeito Gilson Pessoa (Progressistas) determinou recadastramento funcional, o corte de todas as funções gratificadas, dentre outros.

“Se as pessoas não entenderem o momento do Quinari, nós vamos ficar enxugando gelo e não sairemos do canto, por isso as medidas embora que antipáticas serão implementadas”, explicou.