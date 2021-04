Município entrega máscaras e faz conscientização no centro do Quinari

Máscaras, Álcool Gel e muita conversa com a população marcaram a manhã desta segunda-feira, 5, em Senador Guiomard. A atividade de conscientização de combate ao coronavírus, começou por volta das 8h, na Avenida Castelo Branco, principal via de acesso do município.

Agentes de Saúde entregavam folhetos com esclarecimentos de como evitar a transmissão do vírus, os primeiros sintomas e de que forma acontece o contágio.

“Nossa população está mais consciente, é o que estou percebendo, mas ainda assim sempre tem aqueles que insistem em sair de casa sem máscara, e por isso nosso foco são essas pessoas”, disse Dayana Reis, secretária de Saúde do Município.

A aposentada Almerinda Rosa de Assis que passava pelo local aprovou o ação.“ Estão de parabéns. Só com a ajuda da máscara, do álcool gel, e nossos cuidados pessoais e com a ajuda dos governos a gente consegue eliminar essa pandemia”, declarou.

SECOM/PMSG