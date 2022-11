Movimentação foi tranquila no Cemitério no Dia de Finados

A Prefeitura de Senador Guiomard organizou através do trabalho da Secretaria de Obras o Cemitério São Francisco Xavier e recebeu a presença de vários populares no último dia 02 de novembro.



As programações ficaram por conta da Igreja Católica com a Missa de Finados e Igreja Adventista do Sétimo Dia fez a distribuição de livros sobre a Esperança.



A Prefeita Rosana e sua equipe visitaram e prestigiaram as programações.