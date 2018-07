Morre jornalista fundador do Jornal Quinari e Secretário Zezinho Avelino

O jornalista José Avelino Neto, conhecido como Zezinho Avelino, morreu no fim da manhã desta quarta-feira (25) no Hospital das Clínicas, em Rio Branco. Ele tinha 57 anos e ocupava o cargo de secretário de Comunicação da Prefeitura de Senador Guiomard. A morte se deu em decorrência de complicações do diabetes. Havia dois meses que ele estava internado.

Antes de assumir a função pública, Avelino dirigia o jornal “Quinari Notícias” que circulou mais de 10 anos trazendo os fatos cotidianos da cidade, estado e do pais. Foi para a prefeitura a convite do prefeito André Maia (PSD), de quem era amigo.

No velório de Avelino, autoridades como o Prefeito, Senador Jorge Viana, vereadores e pares da imprensa se fizeram presentes testemunhando a importância do profissional e colega.Ele deixa filhos adultos e menores.

O editor licenciado do Portal Quinari jornalista Gilberto Moura, trabalhou durante um ano no jornal criado pelo jornalista Zezinho. No velório, Moura destacou a paixão do seu ex-chefe pelo jornalismo, do problema de saúde que o profissional enfrentava e alguns ensinamentos, dentre os quais, aquele que o jornalista pode fazer mil elogios, e se fizer um apontamento de falha, passa ser visto pelo elogiado, agora criticado como um adversário.