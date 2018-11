Moradores sofrem com ônibus de péssima qualidade

Vereador Fabricio Lima (PSDB) formaliza reclamação na Agência Reguladora.

Os usuários que fazem uso do transporte coletivo Senador Guiomard/Rio Branco já não aguentam a situação caótica que se encontra os ônibus, sempre apresentando problemas durante as viagens.

Somente essa semana foram duas vezes. Uma vez com o pneu furado e outra com problema mecânico no moto do ônibus que faz o transporte intermunicipal.

A internauta Aline Caroline já reclamou através das redes. “É a segunda vez que vou me atrasar ao trabalho essa semana, quero providência”, disse com indignação.

Acompanhando a situação e sempre participando de debates sobre o tema o vereador Fabricio Lima (PSDB) formalizou denúncia na Agência Reguladora do Acre – Ageac, órgão responsável pela fiscalização do transporte.

“Também não concordo com essa situação, tenho a informar que estou reivindicando e acompanhado e somo à população em suas reclamações, pois já passou da hora de uma providência”, comentou o vereador.