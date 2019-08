Moradores sentem humanização e elogiam atendimentos na área de saude do Quinari

As melhorias em saúde já são visíveis na gestão do Prefeito Gilson da Funerária, com a garantia de atendimento as comunidades da área urbana e rural.

As equipes do Programa Saúde da Família intensificam atendimentos nas áreas rurais, como por exemplo o Projeto Bonal, que tem sua própria unidade de saúde.

A Secretária de Saúde Juliana Regina lembra que os atendimentos, desde que atual gestão assumiu o comando da municipalidade, estão sendo realizados diariamente e os profissionais de saúde orientados no sentido de humanizar o atendimento.