Moradora volta a cobrar ponte na Limeira após previsão de acidente

A morada do Ramal da Limeira Rosilda Costa fez a poucos dias uma postagem na qual cobrava da Prefeitura de Senador Guiomard, melhorias na ponte do Ramal da Limeira, por parte do Prefeito André Maia, ela também alertava para acidentes.

Não demorou, a própria moradora foi vítima com seu esposo, onde ambos tiveram parte de uma carretinha puxada pelo carro, engolidos pelo buraco na Ponte do Inquiry, tendo sido postado pela reivindicante em sua rede social.

A versão da Prefeitura Municipal, e que a ponte é de responsabilidade do Governo do Estado, no entanto Rosilda lembra que a prefeitura raspou o ramal e deveria fazer ponte para conseguir o respeito dos moradores.