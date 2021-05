Ministro do STJ manda marcar julgamento de recurso de André Maia e Vereadores

O Ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mandou marcar data de julgamento de um dos últimos recursos apresentados pela defesa do Prefeito André Maia acusado de corrupção e desvios de verbas públicas e dos vereadores acusados de receberem o mensalinho.



Foram reeleitos para um mandato de 04 (quatro) anos os vereadores Magildo Lima, Jamis Queiroz e Cleilton Nogueira, de ambos tem provas contundentes no processo contra eles.



O recurso de Maia estava engavetado, todavia, o Ministro Benedito Gonçalves determinou que a Secretaria das Sessões incluísse em pauta da Corte Especial os embargos procrastinatórios apresentados pela defesa de Maia e dos vereadores.



O clima na Câmara dos Vereadores é de tensão posto que a qualquer momento a Justiça Federal poderá despachar sobre os pedidos de afastamento, prisão dos vereadores acusados perda do cargo público que ora ocupam.