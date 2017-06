Ministro da Saúde garante recursos para os municípios

O ministro da saúde Ricardo Barros esteve no Acre na segunda-feira (26) visitando algumas obras e depois se reuniu com os prefeitos na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac) para anunciar os investimentos na região. O prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD) esteve presente no encontro e destacou a importância de se debater com o ministro as melhorias para as cidades do Estado.

Durante o evento o ministro fez uma apresentação e anunciou mais de R$ 6,5 milhões em investimentos para a saúde no Acre. E parabenizou a bancada acreana por ter se empenhado em alocar as emendas para os municípios também. Segundo o prefeito André Maia o ministro garante importantes recursos, mas é preciso haver um pouco mais de atenção com os municípios, tendo em vista que a arrecadação local é irrisória e não ajuda nas demandas existentes no inteiro”, explicou o prefeito. Ao lado do senador Gladson Cameli (PP) e do deputado Alan Rick (DEM) o prefeito articulou junto aos parlamentares a viabilidade de mais recursos para investimentos na área da saúde e infraestrutura do município de Senador Guiomard.