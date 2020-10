Militante do PP revela suposto acordo entre candidatos para centrar fogo político em Gilson da Funerária

O Militante do Partido Progressista de Senador Guiomard, Francisco Feitosa, apoiador de primeira hora da candidata a Prefeitura Rosana Gomes diz que teve uma conversa com apoiador do Prefeito André Maia, na qual teriam supostamente combinado a centralidade de ataques ao candidato Gilson da Funerária.

Feitosa, que se apresenta como filósofo, diz que fez uma espécie de acordo de bom viver com a turma do atual Prefeito e de sua candidata Rosana Gomes. Pelo áudio, o acordo teria como alvo o candidato do Solidariedade Gilson da Funerária. Ouça:

Outro lado

Tendo sido procurado o autor não foi localizado.