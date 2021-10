Mesmo com feriado nacional, Magildo diz que deu feriado aos vereadores

Se depender da qualidade de parte dos representantes eleitos no ano de 2020, o Quinari, como diz na linguagem popular tá frito. Isso porque, como vem sendo constantemente noticiado na mídia local, a qualidade de representação dos vereadores caiu e muito, a maioria buscando aparecer no que não fazem, como políticos fanfarrões.

Na última semana, o Presidente da Câmara dos Vereadores Magildo Lima, que já se superou em sua gestão na mesa da Câmara, resolveu comunicar que estaria dando feriado segunda e terça-feira. Magildo esqueceu, ou quem escreveu a mensagem do comunicado, que no caso terça-feira, é um feriado católico, bem como nacional em virtude do Dia das Crianças. Vejamos:

“Boa tarde vereadores, segunda feira dia 11/10 e terça dia 12/10 presidente decretou feriado”.

Se fosse apenas erros materiais do referido comunicado, seria possível deixar passar a gafe em branco, mormente, mostra uma clara violação ao principio da impessoalidade da administração pública, onde até de um feriado se utiliza para tentar demonstrar “boa gestão”.

Recentemente Magildo foi alvo de reportagem do AC24 horas, no qual discutia com um homem, justificando a falta de água e de uma cortina nas dependências da Câmara. As conversas de bastidores já indicam insatisfação dos vereadores com o Presidente, bem como da população que diz que trata-se de uma das grandes presepadas políticas do Quinari.