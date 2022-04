Mesmo com cenário de incertezas, Quinari melhora salário da categoria da educação

A Prefeita Rosana Gomes e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, através de seu núcleo local pactuaram após autorização do Tribunal de Contas do Acre o reajuste de 10% para os trabalhadores em educação local.



O reajuste de 10% é acompanhado da manutenção do vale alimentação de R$ 400,00 (quatrocentos reais) já pago no salário dos trabalhadores, fruto de reajustes dado pelos ex-prefeitos, conforme lei municipal que originalmente concedeu ainda na gestão do ex-prefeito James Gomes o primeiro vale alimentação.



Os servidores de apoio receberão os 10% de reajuste, e aqueles que ganham abaixo de um salário mínimo passarão a ter como piso inicial de carreira, o salário vigente. Os professores receberão os 10% no Plano de Cargos e Carreiras e terão reafirmados o vale alimentação.