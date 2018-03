Mesa Diretora da Câmara esclarece matérias sobre pedidos de informações

Nota de Esclarecimento

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Senador Guiomard através de seus dirigentes vem a público esclarecer as seguintes questões:

O momento político é de acirramento, pois pela primeira vez temos uma Câmara forte e independente, sabendo que esse trabalho incomoda aqueles que são subservientes e desejam manter-se no poder a todo custo; Isso esclarecido, temos a informar que o Secretário de Comunicação do Prefeito André Maia (PSD) juntamente com a Advogada Izamar Holanda, irmã da vereadora Idalete (PSB) que tentou concorrer a eleição da mesa diretora, não tendo os apoios necessários, desistindo e agora estão a patrocinar e ajuizar ações na justiça contra a mesa diretora e a Câmara Municipal; Na primeira ação o secretário teve o direito de obter documentos e informações, sendo dado pelo juízo local no prazo de 60 dias, não tendo este vencido ainda, e atual mesa diretora já informado que atenderá esse pedido e outras solicitações; Não o bastante, o mesmo entrou com nova ação que ainda não foi julgada, e deverá não lograr êxito, pois as informações da Câmara vêm sendo postada em seu portal de transparência no endereço senadorguiomard.ac.leg.br Informamos que as matérias plantadas, em sítios de notícias pelo senhor Wiliandro Derze, não condizem com a realidade, pois todos sabem a quem este rapaz serve, tendo sido inclusive nomeado pelo Prefeito como Assessor de Comunicação e regressado para a capital, por desentendimento deste com o atual requerente de informações da Câmara, o secretário de comunicação Zezinho Avelino que não aceita o trabalho de fiscalização do legislativo ao executivo. As práticas destes não condiz com o bom jornalismo e tem sido sorrateira e imoral, típicas de bajuladores e serviçais.

Por fim, esclarecemos que toda a documentação da Câmara se encontra à disposição da população, que trabalhamos na manutenção do portal do poder legislativo e estamos em sintonia com que demandar os órgãos de fiscalização do Ministério Público e do Judiciário.

Senador Guiomard – ACRE, 21 de fevereiro de 2018.

Vereador Gilson da Funerária

Presidente da Câmara Municipal

Vereador Magildo Lima

Vice-presidente da Câmara Municipal

Vereadora Cláudia Lima

Secretária da Câmara Municipal