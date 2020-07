Médico Deison Bandeira fala em projeto por melhorias da saúde pública municipal do Quinari

O Médico Deison Bandeira que atua há mais de 07 anos como profissional da rede pública estadual e municipal do Quinari, declarou ao Portal Quinari suas estratégias para retomar a qualidade dos atendimentos de saúde pública do Quinari, reconhecendo o que ele classificou como valoroso trabalho dos profissionais de saúde.

Sincronização das ações

Deison destacou que ele entende que Estado e Prefeitura podem trabalhar de forma coordenada para que cada ente público, atenda suas demandas e o sistema de Saúde funcione de forma eficaz. – Eu acredito que uma boa conversa com o estado e o município possa ser o ponto de partida para grandes parcerias, hoje percebemos que ainda há muito a se fazer nesta questão da universalização.

Mais profissionais para a saúde

O Médico Deison Bandeira enfatizou que o quadro de saúde ainda é pequeno e se faz necessário contratar mais profissionais de saúde como médicos e enfermeiros. – A demanda de atendimento nas unidades básicas é muito grande. Nós temos muitos profissionais de saúde no município, penso que podemos ampliar a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos e agentes de saúde e aproveitar nosso quadro que se formou e trabalha com a gente.

Separar política pública de saúde de política partidária

Deison que foi recentemente retirado de um processo seletivo da Prefeitura, por ter sido cotado como pré-candidato a vice-prefeito, ressalta que a política de saúde pública precisa ser diferenciada da partidária. – Não se pode confundir a política de saúde pública, com a partidária. Os profissionais de saúde precisam terem participação efetiva na gestão de saúde, não apenas um grupo, penso que chegou o tempo de separar política pública daquela dos velhos grupos.

Pré-candidatura a vice-prefeito na chapa de Gilson da Funerária

Deison explicou porque aceitou o convite. – Eu aceitei o convite porque eu sou Médico e gosto de ajudar as pessoas. Explico que em hipótese alguma eu vou abandonar a medicina, ao contrário, se Deus conceder a vitória, eu não vou abandonar o que chamo de meu ofício, que é minha profissão. Todo mundo sabe que o salário do vice, não corresponde ao que eu ganho, eu vou atuar como médico ajudando na gestão de saúde do meu município, coordenando e somando naquilo que for possível. – Eu vou continuar contribuindo para a saúde pública do Quinari e com mais possibilidade de articulação.