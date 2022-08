Márcio Bittar, um bom jogador!

Acordo de compadres

O senador Márcio Bittar acabou com o acordo do Governador Gladson com o ex-candidato a senador Jorge Viana. É que os dois sabidamente e segundo o Márcio, em conluio com Alan Rick planejavam devolver o mandato de senado ao ex-governador Petista. Márcio descobriu e espatifou o ninho da pata, tudo com a concordância do Presidente Jair Messias Bolsonaro.

Sem ressentimento

Conversamos por alguns minutos com o Senador Márcio Bittar, ele disse que não tem ressentimentos do Governador Gladson Cameli. Há nos bastidores da política um grupo que defende a unidade de Gladson e Márcio para a disputa do Governo. A expectativa das forças políticas é levar a eleição para o segundo turno.

Mailza, uma mulher de bom comportamento

Mailza é aquele tipo de política que fala muito pouco. Que não costuma retrucar as provocações que lhe são feitas, o que lhe fez vencer todas as tentativas de golpe em desfavor de sua pessoa. Podemos dizer, que temos uma política do Quinari para o Brasil, para o Acre, que não fez vergonha a nossa gente.

O poder pelo poder

Adonay Brito, manda mensagem, descobre esportes, projetos, tenta conversar sobre política. Ocorre que deverá o Adonay procurar seus ex-aliados, aliados que comeram no tacho da Frente Popular, como figuras carimbadas que conhecemos, para encampar seus projetos pessoais, pois ainda há muita gente inteligente no Quinari.

Começa hoje

Começa hoje finalmente a campanha eleitoral. Quem for forte que se aguente e quem for fraco é que se quebre. O sistema tá cada vez mais indicando, que o de cima sobe e o de baixo desce rs rs