Márcia Bittar: ‘A volta do PT ao Acre seria a opção pelo retrocesso’

Hoje (28) pela manhã o colunista do Ac24horas Luis Carlos Moreira Jorge (o Crica) publicou mais uma de suas colunas, e o aludido texto traz inicialmente um diálogo bastante interessante com a professora e pré-candidata ao senado federal Márcia Bittar, sem partido até o momento. Seguindo a base daquela conversa, a redação do Diário do Acre, também conversou com Márcia para lançar uma luz maior sobre o fatídico tema: A Florestania.

Diário do Acre – Márcia, qual projeto politico econômico que você defende para o Acre?

Márcia Bittar – Defendo a liberdade para os agentes da economia. Liberdade para as pessoas que produzem, que labutam no dia a dia. Essa turma do PT tem o socialismo no DNA. Querem esmagar empresários e trabalhadores com regulamentações, leis esdrúxulas, impostos escorchantes e multas absurdas. Eles esmagam a criatividade com mais Estado para sugar os recursos. É evidente que o Acre foi impedido de se desenvolver pelas amarras irracionais de um ecologismo radical patrocinado por estrangeiros e ongs. Foi travestido com o nome pomposo de Florestania. Levou o Acre à estagnação econômica. Precisamos centrar nossa mentalidade no progresso, no avanço da produção a partir de nossas verdadeiras vocações, na edificação de uma produção agroindustrial, no preparo técnico de nossos jovens e na diminuição da parafernália burocrática e legal. Só alcançaremos progresso e uma melhor vida para o acreano, se no coração de cada um que vive aqui, houver o desejo por crescer.

Diário do Acre – Na sua opinião, o que significa a volta de Jorge Viana a política acreana e a de Lula a política nacional?

Márcia Bittar – Em primeiro lugar, não acho legítima essa campanha do ex-presidiário e ex-presidente Lula. Ele foi aparentemente inocentado por uma decisão flagrantemente absurda, que praticamente consolidou a impunidade e escancarou a fraqueza de nossa democracia. Em uma república que vive o império da Lei não aconteceria de um ex-condenado ser candidato à presidência. Devemos repudiar isso. Em segundo, não creio que terá êxito, pois sua atuação será baseada em mentiras e dissimulações. A volta do PT ao Acre seria a opção pelo retrocesso. Jorge Viana já foi ex-tudo, teve todas oportunidades possíveis para um político. Mas, a sede de poder é insaciável. O povo saberá julgar o líder petista como ele é: o símbolo máximo do retrocesso para o Acre.

Diário do Acre – Qual o motivo da sua pré-candidatura bater tanto nessa tecla da Florestania?

Márcia Bittar – Por mais que incomode alguns, jamais vou deixar de falar o que penso sobre as coisas aqui do nosso Estado. Jamais vou deixar de falar o que penso sobre o que representa a volta ao poder de uma gente que sugou o Acre e não deu nada em troca. A florestania é a causa profunda de nosso atraso. Por que eu deveria esconder essa mazela? Por que não aprender com os erros? Sim, falarei sempre e cada vez mais para denunciar o que o PT fez com o Acre. Eles deixaram um legado de pobreza, atraso, desigualdade e perseguição. Só não lembra quem não quer lembrar, daí lembro para eles.

Fonte: Diário do Acre