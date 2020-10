Mailza participa de carreata em apoio a irmã do esposo, candidata a Prefeita Rosana Gomes

A Senadora Mailza Gomes (PP/AC) suspendeu a licença maternidade para apoiar a cunhada dela, irmã do ex-prefeito James Gomes, candidata a Prefeitura de Senador Guiomard, Rosana Gomes.

Segundo a página da Senadora, ela retomou suas atividades no Senado Federal e logo viajou para ajudar na Campanha do Progressistas no Acre.

Em carreata pelas ruas do Quinari Mailza acenou para populares em pedido de voto para Rosana Gomes irmã do ex-prefeito James Gomes, candidata a Prefeitura neste pleito de 2020.