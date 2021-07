Mailza Gomes visita Ministérios ao lado de Gladson Cameli em busca de apoio ao estado

A Senadora Mailza Gomes (PP/AC) visitou inúmeros Ministérios e Autarquias Federais ao lado do Governador Gladson Cameli, em busca de liberações de Recursos para o Estado do Acre.



“Amigos, hoje, junto com o governador Gladson Cameli e o presidente Nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, estivemos em reunião no Palácio do Planalto com a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda.Na agenda, tratamos da liberação do pagamento de R$ 9,6 milhões de reais que estão travados no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)”, informou Mailza.



Mailza tem sido uma senadora aliada do Governo Bolsonaro, por isso tem porta aberta nos Ministérios, como por exemplo uma agenda com a Secretária de Governo Flávia Arruda.



Outra agenda importante foi no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FNDE, visando a liberação de recursos para a educação e também o transporte escolar. As informações da agenda da senadora foram repassadas pelas redes sociais.