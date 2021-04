Mailza Gomes visita Baixa Verde e garante apoio aos produtores

Desde que assumiu o mandato de Senadora, Mailza Gomes, é uma parlamentar atuante em defesa dos municípios do Acre e especialmente apoiando a agricultura familiar.



Após visitar o Centro de Abastecimento em Rio Branco na última terça-feira (07) a senadora Mailza Gomes foi até a comunidade do Baixa Verde visitar os produtores e debater a alocação de seus recursos de emendas, vez que sempre tem priorizado a agricultura familiar.



Na Baixa Verde Mailza conheceu a produção, debateu incentivos para a área de hidropônicos e afirmou seu desejo de continuar diretamente as famílias, seja com emendas ou mesmo com o seu mandato na busca de recursos na capital federal.